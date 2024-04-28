İzmit\'te Çay Ocağı İşletmecisi Şahsı Vurarak Yaraladı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çay ocağı işletmecisi, iş yerinin camını kıran şahsı tabanca ile vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, E.Ö. isimli şahıs Çukurbağ Mahallesi Ali Baba Sokak'ta faaliyet gösteren çay ocağının camını bilinmeyen bir sebeple kırdı. Olayın ardından E.Ö. ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın yerini kavgaya bırakmasıyla iş yeri sahibi, tabanca ile E.Ö'ye ateş etti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kasık bölgesinden yaralanan E.Ö., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. E.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı, esnafın ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ