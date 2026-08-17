İzmit'te Cinayet ve İntihar Olayı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şüpheli, eski eşinin evli olduğu kişiyi silahla vurarak yaraladı. Ardından aynı silahla kendine ateş eden şüpheli intihar etti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Hacı Osman Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre R.A., eski eşinin evli olduğu M.K.'ye silahla ateş etti. Ağır yaralanan M.K. apartmanın önünde yere yığılırken, R.A. ise daha sonra apartmana çıkarak silahla kendine ateş etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. R.A., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.K ise sağlık ekipleri tarafından apartmanın içerisinden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.