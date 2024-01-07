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İzmit'te Ev Sahibinin Balkona Tırmanan Hırsız Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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İzmit'te Ev Sahibinin Balkona Tırmanan Hırsız Polis Tarafından Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir ev sahibi içerideyken balkona tırmanan hırsız, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olay anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

İzmit\'te Ev Sahibinin Balkona Tırmanan Hırsız Polis Tarafından Yakalandı
07.01.2024 - 23:45,
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ev sahibi içerideyken balkona tırmanan hırsız, polis ekiplerine suçüstü yakalandı. O anlar anbean görüntülendi.

Edilen bilgiye göre olay, saat 21.30 sıralarında İzmit ilçesi eski İstanbul yolu üzerinde meydana geldi. Bir şahsın balkondan tırmandığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarı alan emniyet güçleri, bölge ekiplerini verilen adrese sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, balkondaki şüpheliyi suçüstü yakaladı. Ekipler uzun süre şahsa inmesi için ihtarda bulundu. Neye uğradığını şaşıran zanlı, önce camı kırarak içeriye kaçmaya çalıştı. Kaçamayacağını anlayan zanlı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. Yaşananlar çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te Ev Sahibinin Balkona Tırmanan Hırsız Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit'te Ev Sahibinin Balkona Tırmanan Hırsız Polis Tarafından Yakalandı - Son Dakika
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