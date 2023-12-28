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İzmit'te Husumetli Akrabasını Göğsünden Vuran Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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İzmit'te Husumetli Akrabasını Göğsünden Vuran Şahıs Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde husumeti bulunan akrabasının iş yerine giden bir kişi, şahsı göğsünden vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İzmit\'te Husumetli Akrabasını Göğsünden Vuran Şahıs Yakalandı
28.12.2023 - 14:49,  Güncelleme: 14:57
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde husumeti bulunan akrabasının iş yerine giden kişi, şahsı göğsünden vurarak ağır yaraladı.

Olay, İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Turangüneş Caddesi üzerinde bulunan köftecide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A., husumeti bulunan akrabası B.E.A.'nın (40) iş yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine S.A., yanında getirdiği tabancayı çıkararak ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri B.E.A.'nın göğsüne, diğer 3'ü ise kasığına isabet etti. B.E.A. kanlar içinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren şahıs ise kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kısa sürede kaçan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te Husumetli Akrabasını Göğsünden Vuran Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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