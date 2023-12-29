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İzmit'te Husumetli Akrabasını İş Yerinde Vuran Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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İzmit'te Husumetli Akrabasını İş Yerinde Vuran Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde husumeti bulunan bir kişi, akrabasını iş yerinde kurşun yağdırarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan zanlı, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Yaralı ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

İzmit\'te Husumetli Akrabasını İş Yerinde Vuran Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
29.12.2023 - 11:23,  Güncelleme: 11:26
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde husumeti bulunan akrabasını iş yerinde kurşun yağdırıp göğsünden vurarak ağır yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay dün İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Turangüneş Caddesi üzerinde bulunan köftecide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A. (34), husumeti bulunan akrabası B.E.A.'nın (40) iş yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine S.A., yanında getirdiği tabancayla akrabası B.E.A'ya kurşun yağırdı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri B.E.A.'nın göğsüne, diğer 3'ü ise kasığına isabet etti. B.E.A. kanlar içinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren şahıs ise kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kısa sürede kaçan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

B.E.A.'nın durumunun hala kritik ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Güvenlik, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te Husumetli Akrabasını İş Yerinde Vuran Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit'te Husumetli Akrabasını İş Yerinde Vuran Zanlı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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