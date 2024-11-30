İzmit\'te Kimyasal Tanker ile Otomobil Çarpıştı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kimyasal madde yüklü tanker ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, kimyasal maddenin sızmaması faciayı önledi.

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Hadımköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün hakimiyetinde bulunan 34 FAF 924 plakalı kimyasal madde yüklü tır, 41 PR 169 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Tankerin kimyasal madde taşıması ekipleri harekete geçirdi.

Olay yerine tedbir amaçlı sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ