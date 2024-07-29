İzmit'te Kurs Binasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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İzmit'te Kurs Binasında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, İzmit Müftülüğüne bağlı öğrencilere tahsis edilmiş kurs binasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında binada kimsenin olmaması sebebiyle yaralanma yaşanmadı. Olayın nedeni araştırılıyor.

29.07.2024 19:45
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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kurs binasında çıkan yangın korkuttu.

Olay, Bekirdere Mahallesi Bülent Sokak'ta bulunan İzmit Müftülüğüne bağlı öğrencilere tahsis edilmiş kurs binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurs binasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında binanın boş olduğu, olay sebebiyle kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Kurs binasında maddi hasar oluşurken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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