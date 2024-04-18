İzmit'te market yangınında 34 araç, 84 personel müdahale ediyor - Son Dakika
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İzmit'te market yangınında 34 araç, 84 personel müdahale ediyor

İzmit\'te market yangınında 34 araç, 84 personel müdahale ediyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan market yangınında 34 araç ve 84 personel ile müdahale ediliyor. Yangın, hızlı bir şekilde söndürme çalışmaları devam ediyor.

18.04.2024 15:19  Güncelleme: 15:24
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan market yangını havadan görüntülendi. Yangıda 34 araç, 84 personel ile müdahale ediliyor.

Yangın; 14.00 sıralarında Salim Dervişoğlu caddesinde bulunan bir markette meydana geldi. Marketten dumanların yükseldiğini gören çalışanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevlerde marketi sardı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'da hemen olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

"Yaralanan yok"

Vali Yavuz yaptığı açıklamada, "İzmit 42 evlerde bulunan bir markette çıkan yangına Kocaeli Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve diğer birimler süratle müdahale etmiştir. Yangında yaralanan yoktur" dedi.

34 araç, 84 personel

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise yaptığı açıklamada. "Market yangınına hızlı bir şekilde müdahale ettik. Şu anda 34 araç ve 84 personel ile söndürme çalışmalarını sürdürüyoruz. Büyük geçmiş olsun" diye konuştu.

Öte yandan alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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