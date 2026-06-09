İzmit'te motosikletli kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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İzmit'te motosikletli kazası: 1 yaralı

09.06.2026 19:51
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli sürücü yaralandı. Kaza anı kameralarda.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Hurdacılar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü K.Ö. hakimiyetinde seyir halinde olan 41 HG 773 otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletli sürücü A.R. ile yolcusu savruldu. Kazada A.R. yaralanırken, yolcu ise şans eseri yara almadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan motosikletliyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Kocaeli, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmit'te motosikletli kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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