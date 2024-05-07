İzmit'te otomobilin çarpması sonucu genç kadın yaralandı - Son Dakika
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İzmit'te otomobilin çarpması sonucu genç kadın yaralandı

İzmit\'te otomobilin çarpması sonucu genç kadın yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 23 yaşındaki genç kadın, otomobilin çarpması neticesinde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, sürücü ise polis merkezine götürüldü.

07.05.2024 16:20
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 23 yaşındaki genç kadın, otomobilin çarpması neticesinde yaralandı.

Karabaş Mahallesi, D-100 yanyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan 23 yaşındaki Esra A.'ya M.K.E. (27) idaresindeki 41 ARD 130 plakalı Fiat marka otomobil çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Alkol muayenesi yapılan sürücü ise işlemlerinin ardından polis merkezine götürüldü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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