İzmit\'te Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

3.Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeki otomobil, alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araçtan geriye hurda kaldı.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda park halindeki otomobilde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Yangın tüm aracı sararken durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otomobili söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken araçtan geriye hurda kaldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ