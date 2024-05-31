İzmit\'te park halindeki otomobilde yangın çıktı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün çalıştırdığı park halindeki otomobilde yangın çıktı. Sürücü son anda kurtulurken, otomobilden yükselen alevler başka bir araca sirayet etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi. Sürücü Ç.Ş., park halindeki 41 PB 027 plakalı otomobilini çalıştırdığı sırada yangın çıktı. Panikle otomobilden inen C.Ş., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada araçtan yükselen dumanlar, park halindeki başka bir otomobilin sol çamurluğuna da sirayet etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle 41 PB 027 plakalı otomobil kullanılamaz hale geldi, sol çamurluğu yanan araçta ise maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ