İzmit'te restoranın bacasında yangın çıktı - Son Dakika
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İzmit'te restoranın bacasında yangın çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir restoranın bacasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma olmazken restoranda maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

20.06.2024 11:28
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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde restoranın bacasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan restoranın bacasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden çalışanlar 112 Acil Çağır Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında herhangi yaralanma olayı yaşanmazken restoranda maddi hasar oluştu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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