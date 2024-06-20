İzmit'te restoranın bacasında yangın çıktı

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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde restoranın bacasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan restoranın bacasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden çalışanlar 112 Acil Çağır Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi yangın büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında herhangi yaralanma olayı yaşanmazken restoranda maddi hasar oluştu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ