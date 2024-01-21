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İzmit'te silahla vurulmuş halde bulunan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmit'te silahla vurulmuş halde bulunan şahıs hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet ettiği dairede silahla vurulmuş halde bulunan 34 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Olayın intihar olduğu üzerinde durulurken, polis ekipleri inceleme başlattı.

İzmit\'te silahla vurulmuş halde bulunan şahıs hayatını kaybetti
21.01.2024 - 16:37,
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Yaşadığı evde silahla vurulmuş halde bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet ettiği dairede silahla vurulmuş halde bulunan 34 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Sorguçikamet ettiği dairede silahla vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde Sorguç'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Sorguç'un cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Polis ekipleri dairede incelemede bulundu. Olayın intihar olduğu üzerinde durulurken, inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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