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İzmit'te silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmit'te silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet ettiği dairede silahla vurulmuş halde bulunan 34 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti. Olayın intihar olduğu üzerinde durulurken, polis ekipleri inceleme başlattı.

İzmit\'te silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
21.01.2024 - 16:16,
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet ettiği dairede silahla vurulmuş halde bulunan 34 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Sorguç (34) ikamet ettiği dairede silahla vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde Sorguç'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Sorguç'un cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Polis ekipleri dairede incelemede bulundu. Olayın intihar olduğu üzerinde durulurken, inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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