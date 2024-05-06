İzmit'te Sokak Köpekleri Yavru Köpeği ve Kediyi Parçaladı - Son Dakika
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İzmit'te Sokak Köpekleri Yavru Köpeği ve Kediyi Parçaladı

İzmit\'te Sokak Köpekleri Yavru Köpeği ve Kediyi Parçaladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürü halindeki başıboş sokak köpekleri yavru köpeği parçaladı. Aynı bölgede yaşanan diğer olayda ise motosikletin brandasına saklanan kedi, iki sokak köpeği tarafından parçalandı. Mahalleli sokağa çıkmaya korkarken, dehşet anları ise cep telefonu ve güvenlik kamerasınca kaydedildi. Vatandaşlar, köpeklerin bölgeyi sahiplendiğini ve artık dışarıya çıkmanın zorlaştığını belirtti.

06.05.2024 15:08
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürü halindeki başıboş sokak köpekleri yavru köpeği parçaladı. Aynı bölgede yaşanan diğer olayda ise motosikletin brandasına saklanan kedi, iki sokak köpeği tarafından parçalandı. Mahalleli sokağa çıkmaya korkarken, dehşet anları ise cep telefonu ve güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Alikahya Fatih Mahallesi Hekimoğlu Sokak'ta meydana gelen olayda, 7 başıboş sokak köpeği bir yavru köpeğe saldırdı. Saldırı sırasında kaçmaya çalışan fakat etrafı sokak köpeklerince çevrilen yavru köpek feci şekilde parçalanarak telef oldu. Olayın ardından sokak boyunca dolaşan ve havlayan köpekler ise etrafta panik oluşturdu.

Aynı bölgede yer alan Yuvam Akarca sitelerinde yaşanan bir diğer olayda ise iki köpeğin kovaladığı bir kedi üzeri branda ile örtülen motosiklete saklandı. Kaçmaya çalışan kedi, köpekler tarafından parçalandı.

"Küçük çocuklar tek başına dışarıya çıkamayacak hale geldi"

Alikahya Fatih Mahallesi'nde başıboş köpekler sebebiyle dışarda dolaşmakta zorlandıklarını söyleyen vatandaş, "Burada birçok köpek birbirine saldırıyor. Her gece insanları uyutmadan sabahtan akşama kadar kavga ediyorlar. İnsanlar bu durumdan mağdur, okula giderken köpekler bize dik dik bakıyor, saldırmaya çalışıyorlar. Yaşı küçük çocuklar tek başına dışarıya çıkamayacak hale geldi" dedi.

"Yavru köpeği ve iki yavru kediyi parçaladılar"

Köpeklerin bölgeyi sahiplendiklerini söyleyen vatandaş, "Eskiden daha azdı şimdi köpek sayısı yaklaşık 40 oldu. İnsanlar da evlerinden çıkamıyorlar. Sürü halinde geziyorlar, arada kavga ediyorlar, arada bir ortak oluyorlar. Yavru köpeği ve iki yavru kediyi parçaladılar. Dışarıya çıktığımız zaman 'Acaba buradan geçebilecek miyiz?' diye düşünüyoruz. Stres oluyorum. Mahalledeki insanlar da şikayetçi. Kaç kez dilekçe verildi, şikayetçi olduk. Toplamaya geldiklerinde köpekler kaçıyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te Sokak Köpekleri Yavru Köpeği ve Kediyi Parçaladı - Son Dakika

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