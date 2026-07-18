İzmit'te Trafik Kazaları Tedirgin Ediyor - Son Dakika
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İzmit'te Trafik Kazaları Tedirgin Ediyor

18.07.2026 10:11
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İzmit'te Sanayi Mahallesi'nde hız ve dikkatsizlik nedeniyle sık kazalar oluyor, esnaf kasis istiyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki sokakta peş peşe yaşanan trafik kazaları tedirgin ediyor. Yaşanan tehlikenin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdığı bölgede esnaf, sokağa hız kesici kasis yapılmasını istiyor.

Sanayi Mahallesi Nar Çiçeği Sokak'ta görüş mesafesinin kısıtlı olması ve sürücülerin hız sınırlarına uymaması nedeniyle sık sık trafik kazaları meydana geliyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin birinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı ve çarpışmanın şiddetiyle otomobilin savrulduğu görülüyor. Bir başka kayıtta iki otomobilin çarpışması yer alırken; yakın zamanda aynı noktada kaydedilen bir diğer görüntüde ise otomobil ile motosikletin çarpıştığı, kazanın ardından yaralanan motosiklet sürücüsü için olay yerine sağlık ekiplerinin geldiği anlar yansıyor.

"Köşelerden yol görünmüyor"

Esnaf Levent Aykut Yıldız, sürekli yaşanan kazalara dikkat çekerek, duruma müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Kazaların temel nedeninin dikkatsizlik ve aşırı hız olduğunu vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Dört yol ağzında sürekli kazalar oluyor. Ben de buralarda esnaf olduğum için sık sık denk geliyorum, bazen de bu yolda kaza olduğunu sosyal medyadan görüyorum. Buraya acil önlem alınması gerekiyor. Burada aşırı hız yapılıyor, dikkatsiz sürücü çok. Ayrıca köşelerden yol görünmüyor. Hız da olduğu için araçlar ortada buluşuyor ve hasar ortaya çıkıyor."

"Can kaybı yaşanmadan kasis yapılsın"

Sokakta haftada en az 1-2 kazanın yaşandığını belirten Yıldız, yetkililere önlem çağrısında bulunarak, "Bazen ufak tefek bazen de büyük maddi hasara yol açan kazalar oluyor. İleride büyük can kaybına yol açacak kazalar olabilir. Buraya kasis yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Güvenlik, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmit'te Trafik Kazaları Tedirgin Ediyor - Son Dakika

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