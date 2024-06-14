İzmit'te Turizm Firması Sahibi Silahla Vuruldu - Son Dakika
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İzmit'te Turizm Firması Sahibi Silahla Vuruldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir turizm firmasının sahibi, ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı firma sahibi hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

14.06.2024 15:38
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde turizm firması sahibi silahla vurularak yaralandı.

Olay, İzmit ilçesi Alikahya Merkez Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı Zübeyde Sokak'taki turizm firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şahıs, tabanca ile turizm firmasının sahibi Cemal K.'ye ateş ederek kaçtı. Vurulan Cemal K. kanlar içinde kalırken yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Cemal K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren şahsın Cemal K.'nin arkadaşı olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te Turizm Firması Sahibi Silahla Vuruldu - Son Dakika
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