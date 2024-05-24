İzmit'te Yaya Köprüsü Asansöründe Tuvaletini Yapan Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İzmit'te Yaya Köprüsü Asansöründe Tuvaletini Yapan Kişi Gözaltına Alındı

İzmit\'te Yaya Köprüsü Asansöründe Tuvaletini Yapan Kişi Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, yaya köprüsünün asansörüne tuvaletini yaptı. Güvenlik kameralarından yapılan tespitin ardından olayı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.

24.05.2024 20:09  Güncelleme: 20:17
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, yaya köprüsünün asansörüne tuvaletini yaptı. Güvenlik kameralarından yapılan tespitin ardından olayı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin halkın ulaşımını kolaylaştırmak, özellikle engelli ve yaşlıların köprülere kolay erişimini sağlamak amacıyla şehre kazandırdığı asansör veya yürüyen merdivenlere zaman zaman zarar verildiği görülüyor ancak bu yaşanan son olay pes dedirtti. İzmit Yeni Cuma mevkiindeki Mimar Sinan Yaya Köprüsü'nde yer alan asansöre binen bir kişi tuvaletini yaptı. Olayın belediyeye bildirilmesi ile güvenlik kameralarından görüntüler polise iletildi. Olaya ilişkin araştırma yapan polis ekipleri, asansöre tuvaletini yapan A.T. isimli şahsı gözaltına aldı. Kişinin Yalova'daki bir tersanede işçi olarak çalıştığı tespit edildi.

Olaya ilişkin ifadesi alınan şahıs adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te Yaya Köprüsü Asansöründe Tuvaletini Yapan Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te Yaya Köprüsü Asansöründe Tuvaletini Yapan Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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