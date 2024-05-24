İzmit\'te Yaya Köprüsü Asansöründe Tuvaletini Yapan Kişi Gözaltına Alındı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, yaya köprüsünün asansörüne tuvaletini yaptı. Güvenlik kameralarından yapılan tespitin ardından olayı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin halkın ulaşımını kolaylaştırmak, özellikle engelli ve yaşlıların köprülere kolay erişimini sağlamak amacıyla şehre kazandırdığı asansör veya yürüyen merdivenlere zaman zaman zarar verildiği görülüyor ancak bu yaşanan son olay pes dedirtti. İzmit Yeni Cuma mevkiindeki Mimar Sinan Yaya Köprüsü'nde yer alan asansöre binen bir kişi tuvaletini yaptı. Olayın belediyeye bildirilmesi ile güvenlik kameralarından görüntüler polise iletildi. Olaya ilişkin araştırma yapan polis ekipleri, asansöre tuvaletini yapan A.T. isimli şahsı gözaltına aldı. Kişinin Yalova'daki bir tersanede işçi olarak çalıştığı tespit edildi.

Olaya ilişkin ifadesi alınan şahıs adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ