İzmit'te Yeğenini ve Yengesini Darp Eden Kuzenini Tabanca ile Öldüren Sanık Hakkında Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi - Son Dakika
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İzmit'te Yeğenini ve Yengesini Darp Eden Kuzenini Tabanca ile Öldüren Sanık Hakkında Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi

İzmit\'te Yeğenini ve Yengesini Darp Eden Kuzenini Tabanca ile Öldüren Sanık Hakkında Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan olayda, yeğenini ve yengesini darp eden kuzenini tabanca ile öldüren sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede, sanığın kasten öldürme suçundan müebbet, ruhsatsız silah kullanmak suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

12.02.2024 12:03
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeğenini ve yengesini darp eden kuzenini tabanca ile ateş ederek öldüren sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Doğan Mahallesi 8. Sokak'ta 12 Mart 2023'de meydana gelen olayda, Işık Filiz (58) kuzeni Mehmet A'nın kızı B.A.'nın evinin camlarını kırdı, genç kız ile annesi M.A.'yı darp etti. B.A.'nın amcası Metin A. (57) ise olaya müdahale etti. Tartışmanın büyümesiyle Metin A., kuzeni Işık Filiz'e tabanca ile ateş ederek kaçtı. Yaralanan Işık Filiz hastanede hayatını kaybetti, Metin A. ise tutuklandı.

Müebbet hapis talebi

Işık Filiz'in öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanık Metin A.'nın ikiz kardeşi Mehmet A. ile kuzeni Işık Filiz arasında husumet bulunduğu belirtilerek; Mehmet A.'nın, Işık Filiz ile yaşadıkları problemi Metin A.'ya anlattığı, olaydan 2 gün önce de Işık Filiz'in Mehmet A.'nın kızı B.A. ile eşini M.A.'yı darp ettiği ifade edildi.

İddianamede, Mehmet A.'nın yurt dışında olması sebebiyle darp olayını öğrenen Metin A.'nın, yeğeni ve yengesinin korkması sebebiyle onların evinde kaldığı, olay günü saat 07.00 sıralarında Işık Filiz'in elinde kürekle B.A.'nın bulunduğu apartmanın giriş kapısının camını kırdığı, sanık Metin A.'nın sese uyanarak dairenin önüne çıktığı ve Işık Filiz'e 5-6 el ateş ederek öldürdüğü kaydedildi. İddianamede sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah kullanmak" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te Yeğenini ve Yengesini Darp Eden Kuzenini Tabanca ile Öldüren Sanık Hakkında Müebbet Hapis Cezası Talep Edildi - Son Dakika


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