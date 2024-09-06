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İzne gelen uzman çavuş motosiklet kazasında hayatını kaybetti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yıllık izin için memleketine gelen uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Kozan ilçesi Çevre yolu üniversite kavşağında meydana geldi. İzne gelen uzman çavuş Hamza Yılmaz'ın kullandığı 01 ASD 287 plakalı motosiklet, İ.U. idaresindeki 01 RM 929 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yılmaz, önce Kozan Devlet Hastanesi'ne ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü hastanede ki işlemlerinin ardından gözaltına alınırken motosiklet sürücüsü Yılmaz'ın uzman çavuş olarak Mersin'in Erdemli ilçesinde görev yaptığı ve yıllık izin için memleketine geldiği öğrenildi.