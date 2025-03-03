İznik'te Dronla Geçme Yasağı Denetimi

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İznik İlçe Jandarma Komutanlığı dron destekli geçme yasağı denetimi gerçekleştirdi

BURSA - İznik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ve asayiş ekipleri, İznik Yenişehir yolu Derbent rampasında, hatalı sollama nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesine yönelik önemli bir denetim gerçekleştirdi. Cumartesi ve Pazar günleri yapılan bu denetimlerde, drone teknolojisi kullanılarak sürücüler daha etkili bir şekilde denetlendi.

Denetim sırasında, "Geçmenin Herhangi Bir İşaretle Yasaklandığı Yerlerde Sürücünün Önündeki Aracı Geçmesi" kuralına uymayan 40 araç sürücüsüne toplamda 86.682 TL para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri, yapılan denetimlerle sürücülerin trafik kurallarına uyma bilincini artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Jandarma, trafik güvenliğinin sağlanmasında kurallara riayet etmenin büyük önem taşıdığını vurgularken, denetimlerin sadece bu hafta sonu ile sınırlı kalmayacağını, önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ifade etti. Bu tür denetimlerin, sürücüler üzerinde farkındalık oluşturmayı ve trafik kazalarını azaltmayı hedeflediği bildirildi.

Sürücüler, geçiş yasağını ihlal etmemenin yanı sıra, trafik güvenliği adına tüm kurallara uymaları gerektiği konusunda uyarıldı. Jandarma, güvenli ve dikkatli sürüşün, yolda herkesin hayatını koruma adına kritik bir rol oynadığını hatırlattı.