İznik\'te Kaza: Emekli Öğretmen Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın İznik ilçesinde tanker ile karşı şeritten gelen otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ağır yaralanan Gültekin Sürücü de hayatını kaybetti.

Kaza, 14 Aralık 2024 tarihinde saat sabah 09.15 sularında Boyalıca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik - Orhangazi kara yolunda seyir halinde olan İrfan Güneş (54) idaresindeki 16 AEB 605 plakalı tanker ile karşı şeritten gelen Ömer Kocuk (52) yönetimindeki 16 BIK 26 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle alev alan tanker bomba gibi patladı. Savaş alanını andıran kaza kameralara yansıdı. Alev alev yanan tanker itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Kazada otomobil sürücüsü Eşrefzade Mahallesi Muhtarı Ömer Kocuk hayatını kaybederken araçta yolcu olarak bulunan Gültekin Sürücü (51) ise ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı Gültekin Sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Emekli öğretmen Gültekin Sürücü de kaldırıldığı hastanede hayat mücadelesini kaybetti. - BURSA