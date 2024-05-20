İznik'te Polis Aracına Giren Yılan İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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İznik'te Polis Aracına Giren Yılan İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

İznik\'te Polis Aracına Giren Yılan İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde trafik ekibine ait polis aracının içine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İznik ilçe merkezinde görevli trafik ekibi araçlarını yol kenarına park ettikleri sırada otların arasından çıkan yılanı fark etti. Yılan, aracın motor bölümüne girdi ve gözden kaybolunca itfaiye ekipleri çağrıldı. Uzun uğraşlar sonucunda yılan, aracın içinden zarar vermeden çıkarıldıktan sonra tekrar doğaya salındı.

20.05.2024 16:14
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Bursa'nın İznik ilçesinde trafik ekibine ait polis aracının içine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

İznik ilçe merkezinde görevli trafik ekibi uygulama yaptığı sırada araçlarını yol kenarına park etti. Bu sırada otların arasından çıkan bir yılan aracın motor kısmından girmeye çalışırken polislerden biri yılanı farketti.

Aracın motor bölümü içine gizlenen yılan gözden kaybolunca ekipler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye bünyesinde çalışan yılan timi araç üzerinde çalışmaya başladı. Bir görünüp bir kaybolan yılanı çıkarmak için uzun uğraşlar veren itfaiye ekipleri daha sonra yılanı aracın içinden zarar vermeden çıkarmayı başardı. Yılan tekrar doğaya salındı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İznik'te Polis Aracına Giren Yılan İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İznik'te Polis Aracına Giren Yılan İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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