İznik\'te Servis Minibüsü Yangını

3.Sayfa

Bursa'nın İznik ilçesinde park halindeki servis minibüsü alev alev yandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında kırsal Sansarak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki servis minibüsü motor bölümünden alev aldı. Alevler bir anda aracı sardı. Yangını fark eden çevredekilerin müdahalesi yetersiz kalınca durum ekiplere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tamamen yanarak demir yığınına dönen araçtaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA