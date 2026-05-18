İznik'te Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

18.05.2026 21:08
İznik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 26 ara yakalamada, 38 şahıs hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda 12 şüphelinin "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı tespit edildi. Ekipler tarafından 12 Mayıs tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 21:09:24.
