İznik\'te Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

Bursa'nın İznik ilçesi merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İznik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 26 ara yakalamada, 38 şahıs hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda 12 şüphelinin "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı tespit edildi. Ekipler tarafından 12 Mayıs tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA