İznik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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İznik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İznik\'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan orman yangını 12 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

28.08.2024 15:01  Güncelleme: 15:08
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Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 12 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Sabah saatlerinden itibaren devam eden soğutma çalışmaları sürüyor. Alevlerden 30 hektar alanlık orman etkilendi.

Bursa'nın İznik ilçesi Tacir Mahallesi ile Mecidiyeköy Mahallesi arasındaki çam ormanlarında dün saat 16.00 sıralarında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. 12 saati aşkın süredir yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almayı başardı. Soğutma çalışmaları devam eden bölgede yangının ormanlık arazi içerisinde bulunan cam şişelerden çıktığı tespit edildi.

30 araç ve 114 personel yangına müdahale etti

Ayrıca Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yangına, Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 11 arazöz araç ile 62 personel, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İznik Belediyesine ait 5 itfaiye aracı, 3 personel aracı ile 38 personel, 2 jandarma helikopteri, 2 orman helikopteri, 6 yangın söndürme uçağı, asayiş timi ile 12 personel, 1 trafik timi ile 2 personel olmak üzere toplam 30 araç, 114 personel ve 70 vatandaş ile müdahale edilirken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmediği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İznik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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