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Jahrein hakkında iddianame hazırlandı

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç (Jahrein) hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kamu görevlisine hakaret suçu'ndan iddianame düzenlendi.

Jahrein hakkında iddianame hazırlandı
18.12.2023 - 13:06,
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Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden 'Jahrein' kullanıcı isimli sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç hakkında iddianame hazırlandı.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hakarette bulunan 'Jahrein' kullanıcı isimli sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç hakkında iddianame hazırlandı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, haberi X hesabından şu şekilde duyurdu:

"7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, ahlaksızca hakaretler savuran Ahmet Sonuç (Jahrein) isimli şahıs hakkında gereğini yapacağımızı söylemiştik. Sözümüzü tuttuk! Yaptığımız başvuru sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Sonuç hakkında 'Kamu görevlisine hakaret suçu'ndan İddianame düzenledi. Ceza almasını sağlayacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Sonuç, Son Dakika

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