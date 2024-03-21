Jandarma'dan 4 ilde eş zamanlı 'Narkoçelik' operasyonu - Son Dakika
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Jandarma'dan 4 ilde eş zamanlı 'Narkoçelik' operasyonu

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen Narkoçelik operasyonunda 26 zehir taciri gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve adli işlemlere başlandı.

21.03.2024 18:38  Güncelleme: 18:40
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Jandarma'dan 4 ilde eş zamanlı 'Narkoçelik' operasyonu

HATAY - Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortak çalışmasıyla 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Narkoçelik' operasyonunda 26 zehir taciri gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Yapılan çalışmalarda; depremzedelerin de yaşamış olduğu konteyner kentlerde, çevrelerinde uyuşturucu madde imalat ve ticareti suçunu işleyen zehir tacirlerine yönelik; Hatay, Gaziantep, Bursa, Antalya eş zamanlı olarak icra edilen operasyonlarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 26 zehir taciri yakalanarak adli işlemlere başlanıldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Hatay, Hassa, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jandarma'dan 4 ilde eş zamanlı 'Narkoçelik' operasyonu - Son Dakika

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