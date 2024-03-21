Jandarma'dan 4 ilde eş zamanlı 'Narkoçelik' operasyonu
HATAY - Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortak çalışmasıyla 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Narkoçelik' operasyonunda 26 zehir taciri gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Yapılan çalışmalarda; depremzedelerin de yaşamış olduğu konteyner kentlerde, çevrelerinde uyuşturucu madde imalat ve ticareti suçunu işleyen zehir tacirlerine yönelik; Hatay, Gaziantep, Bursa, Antalya eş zamanlı olarak icra edilen operasyonlarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 26 zehir taciri yakalanarak adli işlemlere başlanıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Jandarma'dan 4 ilde eş zamanlı 'Narkoçelik' operasyonu - Son Dakika
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde CHP'nin seçim otobüsünden inen bir kişi ile market sahibi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi, tabancayla ateş ederek kardeşlerden birini öldürdü, diğerini ise yaraladı. Olayın ardından polis şüpheliyi gözaltına aldı.
Niğde'de meydana gelen trafik kazasında saat 18.15 sıralarında Sazlıca yolu, Hacı Sabancı Bulvarı Cezaevi Kavşağında 34 EBH 518 plakalı hafif ticari araç ile 38 AEY 667 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında, 25 yıl hapis cezasıyla aranan cinayet zanlısı ve 24 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan yağmacı kıskıvrak yakalandı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, aranan şahıslara yönelik çalıştırma yapıldı. H.S. ve K.N. isimli zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Beykoz'da yaşlı bir kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken İETT otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaşlı kadının durumu ciddiyetini koruyor.
Çorum'un İskilip ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile tır çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, uzun uğraşlar sonucunda araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde restore edilen Tarihi Balibey Han Çarşısı'nda çıkan yangında 3 iş yeri zarar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, arkadan çarptığı aracın bariyere vurmasına neden oldu. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Ankara Yolu Bölge Trafik Önü Uygulama Noktasında durdurulan araçta bulunan Y.D. ve M.A. isimli şahısların üst aramasında 2 bin 604 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde Uğur İşlek isimli şahıs evinde öldürülmüş halde bulundu. Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, şahsın eşi Melisa İşler cinayeti işlediğini itiraf ederek polise teslim oldu. Kadının, Adana'ya annesinin yanına gittiği ve avukat tutup emniyete geldiği belirtildi. Cinayette kullanılan silah da polislere teslim edildi.
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