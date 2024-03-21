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Jandarma'dan 4 ilde eş zamanlı 'Narkoçelik' operasyonu

HATAY - Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ortak çalışmasıyla 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Narkoçelik' operasyonunda 26 zehir taciri gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hassa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Yapılan çalışmalarda; depremzedelerin de yaşamış olduğu konteyner kentlerde, çevrelerinde uyuşturucu madde imalat ve ticareti suçunu işleyen zehir tacirlerine yönelik; Hatay, Gaziantep, Bursa, Antalya eş zamanlı olarak icra edilen operasyonlarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 26 zehir taciri yakalanarak adli işlemlere başlanıldı.