Jandarma\'dan Çiftçilere Güvenlik Tedbirleri

Arpaçay'da jandarma trafik ekipleri hasat dönemi olması dolayısıyla bir takım tedbirler aldı. Jandarma özellikle traktör sürücülerini gece yolculuğunda alması gerek önlemler hakkında hem bilgilendirdi, hem de uyardı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ve Arpaçay 5'inci Jandarma Trafik Tim Komutanlığı'nca, Koçköyü Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan 25 çiftçinin katılımıyla toplantı yapıldı.

Çiftçilerle yapılan toplantıda, tarım araçlarının görünürlüğü, reflektör takmanın önemi, gece ve gündüz sürüş güvenliği, tarım araçlarında hız limitleri ve güvenli taşıma kuralları hakkında bilgi verdi.

Jandarma ekipleri ayrıca tarım aletlerinin römorka güvenli bağlanması, karayoluna çıkış öncesi yapılması gereken kontroller ile yayaların ve diğer araç sürücülerinin can güvenliği konularında yapılması gerekenleri tek tek anlattı. Toplantı sonrasında çiftçilere 45 reflektör dağıtımı yapıldı. - KARS