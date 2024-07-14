Jandarma dron devriyesiyle böyle can kurtarıyor - Son Dakika
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Jandarma dron devriyesiyle böyle can kurtarıyor

Aksaray'da barajlarda yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla havadan dron ile devriye atan jandarma ekipleri, suya girmek isteyen veya giren vatandaşlara anında müdahale ederek 3 hayatı kurtardı. Jandarma ekipleri, dron ile yapılan devriye faaliyetleri sayesinde suya giren veya girmek üzere olan vatandaşları tespit ederek adeta insanların canını kurtarıyor. Ayrıca, eğitim faaliyetleriyle de vatandaşları bilinçlendiren jandarma ekipleri, baraj ve göletlerde günlük devriye atarak boğulma vakalarını önlemeye çalışıyor.

14.07.2024 13:39
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Jandarma dron devriyesiyle böyle can kurtarıyor

Dron ile barajlarda devriye atan jandarma ekipleri yüzmek için suya girmek isteyen veya giren vatandaşlara anında müdahale ediyor

AKSARAY - Aksaray'da barajlarda yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla havadan dron ile devriye atan jandarma barajda tehlikeyle karşı karşıya olan 3 hayatı anında müdahalesiyle kurtardı.

Yaz mevsiminde oldukça yoğun yaşanan ve birçok insanın ölümüyle sonuçlanan barajlardaki boğulma vakalarının önüne geçmek için jandarma ekipleri Aksaray'da etkili bir çalışma ve denetim yürütüyor. Yasak olmasına rağmen baraj suyunda yüzmek isteyen insanların suya girmemesini ve ölümlerin yaşanmaması için havadan dron ile karadan da araçlarla aralıksız devriye atıp denetim yapan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri suya giren veya girmek isteyen vatandaşlara anında müdahale ediyor. Özellikle dron ile yapılan devriye faaliyetinde son derece etkili bir sonuç alan jandarma ekipleri şehir genelinde bulunan baraj ve göletlerde dron ile devriye faaliyetlerini artırdı. Dron ile havadan yapılan devriyede suya girmek isteyen veya giren vatandaşları tespit eden jandarma ekipleri anında müdahale ederek adeta insanların canını kurtarıyor. Yüzmek için suya giren bir çocuk ve suya girmek üzere olan 2 genç devriye atan dron kamerası tarafından tespit edilerek anında müdahaleyle sudan çıkarıldı. O anlar dron kamerasına da yansırken jandarma ekipleri vatandaşlara boğulma vakaları ve baraj sularının tehlikesini anlatarak bilinçlendirdi. Eğitim faaliyetleriyle de baraj ve göletler çevresinde bulunan vatandaşları ziyaret eden jandarma ekipleri hem eğitim veriyor hem de tehlikenin boyutlarını anlatıyor.

Özellikle gençlerin serinlemek amaçlı barajda suya girdiğini anlatan Mehmet Mercan (65), "Gençler geliyor burada suya giriyor. Jandarma 2-3 defa kontrole geldi. Jandarmamız görevini yapıyor. Bizlerde elimizden geldiği kadar vatandaşı uyarmaya çalışıyoruz. Bu suya girmemeleri lazım. Deniz suyu gibi olmaz, tatlı su her zaman için tehlikeli. Akıntı çok, girdap çok burada. Kapak açık olabilir. Burada ayağını dahi suya soksan, 10-20 santim suyun içine girsen kendini kurtaramazsın. Aldığı gibi götürür seni" dedi.

Mehmet Ali Ülgen jandarma ekiplerinin baraja girilmemesi için bilgilendirme amaçlı eğitim verdiğini belirterek "Bize ne yapmamız gerektiğini anlattılar" şeklide konuştu. Bir diğer vatandaş Cumali Öz ise "Jandarmamız burada yüzenler için günlük devriye atıyor. Çok boğulma oluyor. Bu su çok derin olduğu için kenara çıkmakta çok zorlanılıyor. Genellikle 15-16 yaştaki çocuklar çok giriyor ve boğuluyor. Jandarmamız elinden geleni yapıyor, devriyesini atıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Jandarma dron devriyesiyle böyle can kurtarıyor - Son Dakika

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