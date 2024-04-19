Jandarma ekipleri yaralı leyleği koruma altına aldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde devriye atan jandarma ekipleri sol ayağından yaralı leyleği fark etti. Leyleği hemen koruma altına alan ekipler tedavisini yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim etti.
Mudanya İlçesi Hasköy Mahallesi Göleti civarında vatandaşların 'huzur' ve can güvenliği için devriye atan jandarma ekipleri, yol kenarında bir leyleğin uçamadığını fark etti. Yanına giden ekipler, leyleğin sol bacağından yaralı olduğunu tespit edince hemen tedavisi için veterinere götürdü. Tedavisi yapılan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne teslim edilerek koruma altına aldı. Jandarmanın yürek ısıtan o anları fotoğraf karelerine yansıdı. - BURSA
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