Jandarma Kılığına Giren Dolandırıcı Yakalandı

Bilecik'te kendisini jandarma olarak tanıtarak köylüyü dolandırdığı tespit edilen ve Eskişehir'de yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kendisini jandarma personeli olarak tanıtan şahıs, Pazaryeri ilçesi Kınık köyünde bir vatandaşın ikametine gitti. Köy sakini S.A. ile görüşen şahıs; 1 adet beşi bir yerde altın, 4 adet Cumhuriyet altını, 8 adet çeyrek altın, 2 adet yonca altın, 1 adet gram altın, 27 bin TL nakit ve 250 euro nakit parayı incelemek bahanesiyle aldı. Durumdan şüphelenen S.A., jandarmaya giderek olayla ilgili şikayetçi oldu.

Eskişehir'de yakalanan şahıs Bozüyük'te tutuklandı

Köylünün şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Meydana gelen olayla ilgili olarak yapılan araştırma sonucunda, şahsın 11 T 0005 plakalı taksi ile köye geldiği ve olayın ardından İnegöl ilçesine gittiği tespit edildi. Ekiplerce kimliği belirlenen Z.G. isimli şahıs, Eskişehir'de yakalandı. Bozüyük'te adliyeye sevk edilen şahsın mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. - BİLECİK