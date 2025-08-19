Jandarma Kılığına Giren Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Jandarma Kılığına Giren Dolandırıcı Yakalandı

19.08.2025 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te jandarma gibi davranarak dolandırıcılık yapan Z.G. Eskişehir'de yakalanıp tutuklandı.

Bilecik'te kendisini jandarma olarak tanıtarak köylüyü dolandırdığı tespit edilen ve Eskişehir'de yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kendisini jandarma personeli olarak tanıtan şahıs, Pazaryeri ilçesi Kınık köyünde bir vatandaşın ikametine gitti. Köy sakini S.A. ile görüşen şahıs; 1 adet beşi bir yerde altın, 4 adet Cumhuriyet altını, 8 adet çeyrek altın, 2 adet yonca altın, 1 adet gram altın, 27 bin TL nakit ve 250 euro nakit parayı incelemek bahanesiyle aldı. Durumdan şüphelenen S.A., jandarmaya giderek olayla ilgili şikayetçi oldu.

Eskişehir'de yakalanan şahıs Bozüyük'te tutuklandı

Köylünün şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Meydana gelen olayla ilgili olarak yapılan araştırma sonucunda, şahsın 11 T 0005 plakalı taksi ile köye geldiği ve olayın ardından İnegöl ilçesine gittiği tespit edildi. Ekiplerce kimliği belirlenen Z.G. isimli şahıs, Eskişehir'de yakalandı. Bozüyük'te adliyeye sevk edilen şahsın mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Eskişehir, Güvenlik, Jandarma, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, bilecik, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jandarma Kılığına Giren Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
7 maç sonunda kalemini kırdı Acun Ilıcalı’nın takımında Sürpriz ayrılık 7 maç sonunda kalemini kırdı! Acun Ilıcalı'nın takımında Sürpriz ayrılık
Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar Hurdaya dönen araçtan burunları kanamadan çıktılar
12 yaşındaki kız çocuğu kayalıklardan düşüp hayatını kaybetti 12 yaşındaki kız çocuğu kayalıklardan düşüp hayatını kaybetti
Bursa’da motosiklet kazası 1 ölü, 1 yaralı Bursa'da motosiklet kazası! 1 ölü, 1 yaralı
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Araç sahipleri dikkat Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacak Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
“İşsizlik yok, iş beğenmezlik var“ sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde

19:53
İşte Putin’in telefonda Trump’a yaptığı teklif Zelenski anında reddetmiş
İşte Putin'in telefonda Trump'a yaptığı teklif! Zelenski anında reddetmiş
16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 21:02:31. #7.12#
SON DAKİKA: Jandarma Kılığına Giren Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.