Jandarma Teşkilatı, Kütahya'da Vatandaşlara Teçhizat Tanıttı

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Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı bir alışveriş merkezinde stant açarak vatandaşlara operasyonlarda kullandıkları teçhizatları tanıtıp güvenlik konularında bilgilendirme yaptı.

Jandarma ekipleri, bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, yerli piyade tüfeklerini, yeni nesil dron cihazlarını ve operasyonlarda kullandıkları farklı ekipmanlar ile teçhizatları Kütahyalı vatandaşlara tanıttı.

Programda olay yeri inceleme ekipleri, parmak izi tespitinde kullanılan yöntemleri uygulamalı şekilde gösterdi.

Ayrıca Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları kadına yönelik şiddet ve çocuk hakları hakkında bilgilendirdi. Asayiş ve Trafik Timleri ise, çocuklar için hazırlanan mobil trafik parkurunda trafik güvenliği eğitimi verdi.

185. Kuruluş Yıl Dönümünü kutlayan Jandarma ekiplerinin haklı gurur yaşadıklarını, ellerinden geldiğince vatandaşlara kendi hizmetlerini, ekipmanlarını tanıtmaya çalıştıklarını söyleyen Jandarma Astsubay Başçavuş Fikret Özey "Jandarmamızla, emniyetimizle, devletin bütün kurumlarıyla gurur duyuyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan bir vatandaş ise, "Jandarma ekiplerimiz, çocuklarımıza trafik güvenliği hakkında güzel bir sunum yaptılar. Güzel bir etkinlik olmuş, her şey için teşekkür ederiz" diye konuştu. - KÜTAHYA