Jandarma Teşkilatı 185. yılını kutladı

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Muş'ta Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Muş'ta Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü, Muş İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törenle kutlandı. Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından, İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde kurulan stantlar ziyaret edildi. Stantlarda Jandarma Teşkilatı'nın tarihçesi, kullandığı araç ile gereçler ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler verildi.

Günün anlam ve önemine ilişkin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kutlama mesajı okundu.

Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, gücünü tamamıyla aziz milletinin sevgisinde alan kahraman jandarma teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Jandarma teşkilatımızın vatanın bölünmez bütünlüğü noktasındaki asayiş ve güvenliği sağlarken bir taraftar da sosyal sorumluluk projelerinde de vatandaşımızın yanında olmaya gayret ediyor. Muş'ta da bunun çok güzel yansımalarına hem beraber şahitlik ediyoruz. Hem emniyet hem jandarma teşkilatımız aynı zamanda asli görevi suç işleyenleri en kısa sürede yakalaması ve adalete teslim edilmesi noktasında yoğun bir şekilde görev yapıyor. Allah'a şükür devletimizin sağladığı imkanlar sayesinde kolluk mensuplarımızın sahip oldukları teknolojik imkanlar bugün dünyadaki örneklerinden fazlası var eksiği yok. Allah'a şükür teknoloji anlamında son yıllarda çok ciddi ivme kazandık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu tür konuda dünyada örnek oluyor. İlimizin her bir noktasında aziz milletimizin desteğiyle memleketimiz huzur haline getirmişiz. Şu anda huzurunun devamı etme noktasında hep beraber cansiperane görev yapıyorsunuz. Amacımız mevcut huzur ortamının devam etmesi. İnanıyorum bundan sonra bu çalışmalar huzur içerisinde devam edecek" dedi.

İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Kaya ise, "Mensubu olmaktan guru duyduğum Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185. yıl dönümünü gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başarılarla dolu 185 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, Kuruluşundan bu güne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenirliğine mazhar olmuş Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması ve milletimizin huzur ve güvenliğiyle, kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Başta ulu önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliğini vatanımızın bölünmez bütünlüğünü ve Cumhuriyetimizin temel nitelikleri muhafazası için, canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anarak jandarma teşkilatını fedakar personelini ve ailelerini sağlık ve mutluluk dilerim" şeklinde konuştu.

Programa, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, vali yardımcıları, Cihat Abukan, Tahir Yılmaz, Mustafa Batuhan Alpboğa, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri ve gaziler katıldı. - MUŞ