Jandarma Teşkilatı'nın 185. Kuruluş Yıldönümü Malatya'da Kutlandı

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Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185. yıldönümü dolayısıyla Malatya Park AVM'de etkinlik düzenlendi.

Ülkenin güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol üstlenen Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü, Malatya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Malatya İl Jandarma Komutanlığınca Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde halka açık olarak gerçekleştirilen kutlama etkinliğinde açılan sergiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Vali Ersin Yazıcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın de il protokolünün katılımları ile 185. yıl etkinliklerinin açılışı gerçekleştirildi.

Tanıtıcı Stant ve Fotoğraf Sergisinde Jandarma Teşkilatı'nın kullandığı son teknoloji teçhizatlar görücüye çıkarken gün boyu açık olacak sergiye vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. - MALATYA