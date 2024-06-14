Jandarma Teşkilatı'nın 185. Kuruluş Yıldönümü Malatya'da Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Jandarma Teşkilatı'nın 185. Kuruluş Yıldönümü Malatya'da Kutlandı

Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Malatya Park AVM'de düzenlenen etkinlikte sergi açıldı. Vali, Tümgeneral ve İl Jandarma Komutanı'nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Jandarma Teşkilatı'nın son teknoloji teçhizatları sergilendi.

14.06.2024 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 185. yıldönümü dolayısıyla Malatya Park AVM'de etkinlik düzenlendi.

Ülkenin güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol üstlenen Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü, Malatya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Malatya İl Jandarma Komutanlığınca Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde halka açık olarak gerçekleştirilen kutlama etkinliğinde açılan sergiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Vali Ersin Yazıcı, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın de il protokolünün katılımları ile 185. yıl etkinliklerinin açılışı gerçekleştirildi.

Tanıtıcı Stant ve Fotoğraf Sergisinde Jandarma Teşkilatı'nın kullandığı son teknoloji teçhizatlar görücüye çıkarken gün boyu açık olacak sergiye vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Malatya, Güvenlik, Etkinlik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jandarma Teşkilatı'nın 185. Kuruluş Yıldönümü Malatya'da Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:43:20. #1.13#
SON DAKİKA: Jandarma Teşkilatı'nın 185. Kuruluş Yıldönümü Malatya'da Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement