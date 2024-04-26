Jandarma, yaz mevsiminde motosiklet sürücülerine sıkı denetimler yapıyor - Son Dakika
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Jandarma, yaz mevsiminde motosiklet sürücülerine sıkı denetimler yapıyor

Jandarma, yaz mevsiminde motosiklet sürücülerine sıkı denetimler yapıyor

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte motosiklet sürücülerinin karıştığı kazaların en aza indirilebilmesi amacıyla sıkı denetimler yapıyor. Motosiklet sürücülerinin belgeleri, koruyucu ekipmanları ve motosikletlerinin detaylı incelemeleri yapılıyor. Trafik yasasına uymayan motosikletler trafikten men edilirken, ehliyetsiz ve kasksız sürücülere ceza kesiliyor.

26.04.2024 13:41  Güncelleme: 13:43
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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte trafikte yoğunlaşan motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapan jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerinin karıştığı kazaların en aza indirilebilmesi amacıyla sıkı denetimler yapıyor.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte motosiklet kontrol ve denetimlerini artırdı. Motosiklet sürücülerinin karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının en aza indirilebilmesi amacıyla 2024 yaz sezonu için geniş çerçevede bir uygulama ve denetim planı yapan trafik jandarması, ilçe, belde, köy ve karayollarında denetimlere başladı. Özellikle ilçe, belde ve köylerde yoğunluk gösteren motosiklet trafiğine yönelik çalışmalar yapan trafik jandarmaları denetim noktalarında motosiklet sürücülerini bir bir durdurarak kontrolden geçiriyor. Sürücü belgesi, ruhsat, koruma başlığı (kask) ve gözlüğü kontrolünden geçirilen motosiklet sürücülerinin kullandığı motosikletlerde tescil ve şase numarasına kadar detaylı incelemeden geçiriliyor. Uygulamalarda trafik yasasına uygun olmayan motosikletler trafikten men edilirken ehliyetsiz ve kasksız olan sürücülere de ceza kesiliyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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