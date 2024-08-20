Jandarma, yol kontrollerinde 468 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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Jandarma, yol kontrollerinde 468 kişiyi yakaladı

Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamaları ve devriyelerde 468 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca, trafik denetimlerinde 3 bin 83 sürücüye işlem yapıldı.

20.08.2024 22:09
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Jandarma, yol kontrollerinde 468 kişiyi yakaladı

Sakarya'da jandarma ekipleri denetimleri artırdı

SAKARYA - Sakarya'da jandarma ekiplerince 15 gün içerisinde 4 bin 71 önleyici ve adli devriye icra edildi. Yapılan yol kontrol uygulamaları ve devriyeler esnasında 220 bin 211 şahsın sorgusu yapılırken, 468 aranan şahıs yakalandı. Bunlardan 53'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir yandan suçları önlemeye çalışırken diğer yandan geçmiş tarihlerde suç işlediği için haklarında aranma kaydı veya kesinleşmiş hapis cezası olan kişilerin yakalanması için çalışmalarına hız vermeden devam ediyor. JASAT ve İstihbarat ekiplerinin de dahil edildiği çalışmalarda 1-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında jandarma ekiplerince 4 bin 71 önleyici ve adli devriye icra edildi. Yapılan yol kontrol uygulamaları ve devriyeler esnasında 220 bin 211 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 18'i uyuşturucu, 16'sı hırsızlık, 16'sı dolandırıcılık, 1'i öldürme ve 417'si diğer suçlar olmak üzere toplamda 468 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 53'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde 18 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet av tüfeği, 11 adet kurusıkı tabanca ve 208 adet fişek ele geçirildi.

Öte yandan, trafik ekiplerince aynı tarihler içerisinde yapılan trafik denetimlerinde ise; 55 bin 965 araç sorgusu yapıldı. Sorgulamalar neticesinde; hız ihlalinden bin 865, muayenesiz araç kullanmaktan 277, emniyet kemeri kullanmaktan 115, kırmızı ışık ihlalinden 90, sigortasız araç kullanmaktan 81, alkollü araç kullanmaktan 30 ve diğer suçlarda 625 şahsa olmak üzere toplamda 3 bin 83 sürücüye işlem yapıldı. 360 araçta trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Jandarma, yol kontrollerinde 468 kişiyi yakaladı - Son Dakika

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