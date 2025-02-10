Jandarmadan 2024'te 4,1 milyon sorgu - Son Dakika
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Jandarmadan 2024'te 4,1 milyon sorgu

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2024'de Erzurum'da jandarma 4,1 milyon kimlik sorgulaması yaptı, 12 bin kişi yakalandı.

10.02.2025 12:29
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Jandarmadan 1 yılda 4 milyon 166 bin 690 sorgu

ERZURUM - Erzurum'da jandarma asayiş uygulamaları kapsamında; 2024 yılı içerisinde 4 milyon 166 bin 690 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerce 2024 yılı içerisinde icra edilen faaliyetler çerçevesinde 2 bin 625 UYAP kapsamında aranan, 136 kayıp şahıs, 9 bin 594 yoklama kaçağı/bakaya olmak üzere toplam 12 bin 335 şahıs yakalandı. 2024 yılı içinde olaylara karışan 3 bin 793 kişi yakalandı, 48 kişi tutuklandı.

"1 adet uzun namlulu silah ele geçirildi"

2024 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde; 61 adet yivli ve yivsiz av tüfeği, 7 adet cep telefonu, 62 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 3 adet kurusıkı tabanca, bin 628 adet fişek, 1 adet uzun namlulu silah ele geçirildi. Kabahatler Kanunu kapsamında 276 şahsa 5 milyon 902 bin 815 TL idari yaptırım uygulandı. Bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde düzenlenen 4 etkinlikte 3 bin 200 kişiye ulaşıldı, 2 bin 800 adet broşür dağıtıldı. .

Terörle mücadele hız kesmedi

Terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 2024 yılında yapılan 121 operasyon neticesinde; 69 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 19 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, 44 şüpheli ise adli işlemlerin tamamlanmasını müteakip serbest bırakıldı.

131 kilo 841 gram uyuşturucu madde yakalandı

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2024 yılında icra edilen 458 operasyon neticesinde; 630 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 43 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, 80 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, 507 şüpheli ise adli işlemlerin tamamlanmasını müteakip serbest bırakıldı . 2024 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde; 131 kilo 841 gram uyuşturucu madde, 6 milyon 762 bin 8 kök kenevir bitkisi, 25 kilo 30 gram skunk, 72 adet ecstasy captagon hap, 2 adet sentetik ecza malzemesi, 19 bin 149 paket gümrük kaçağı(bandrolsüz) sigara, 859 bin 681 adet boş makaron, 309 bin 161 adet doldurulmuş makaron, 18 adet sahte alkol yapımında kullanılan alkol kiti, bin 999 adet kaçak puro, 3 bin 780 kg kaçak tütün, 288 adet elektronik sigara ve likiti, 271 adet kaçak cep telefonu, akıllı saat ve aksesuarları, 2 bin 238 adet tarihi obje ve sikke, 44 adet sigara dolum makinası ve kompresör, 745 adet sahte bandrol, 10 bin 000 litre kaçak akaryakıt, 4 adet çeşitli dijital materyal, 5adet çeşitli dijital materyal ve 5 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. Bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde düzenlenen 31 etkinlikte 1548 kişiye ulaşıldı, 120 adet broşür dağıtıldı.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2024 yılında icra edilen 3 operasyon neticesinde 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 5 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, 7 şüpheli ise adli işlemlerin tamamlanmasını müteakip serbest bırakıldı. Operasyonlarda; 9 dijital materyal, 3 banka ve kredi kartı, 5SIM kart ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele faaliyetleri kapsamında; Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 2024 yılında icra edilen 60 operasyon neticesinde; 97 şüpheli (organizatör) yakalanarak gözaltına alındı. 39 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı, 16 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, 42 şüpheli ise adli işlemlerin tamamlanmasını müteakip serbest bırakıldı. 2024 yılında 562 düzensiz göçmen yakalanarak Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olaylarda kullanılan toplam 24 araca el konuldu.

22 milyon 41 bin 85 TL ceza kesildi

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik birimlerimizce 2024 yılı içerisinde 355 bin 660 aracı denetlendi, 8 bin 934 araca 22 milyon 41 bin 85 TL idari para cezası uygulandı, bin 354 araç trafikten men edildi. Bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde düzenlenen 946 etkinlikte 26 bin 315 kişiye ulaşıldı, 6 bin 188 adet broşür dağıtıldı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı arama ve kurtarma faaliyetleri kapsamında 2024 yılı içerisinde; Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi'nde 740 olayda 453 yaralı şahsa müdahale edilerek sağlık kuruluşlarına sevki sağlandı. Arama ve kurtarma birimleri tarafından; 20 mahsur kalan şahısları kurtarma, 5 çığ olaylarına müdahale, 12 depremde kentsel arama ve kurtarma eğitimi icra edildi. Su altı arama ve kurtarma faaliyetleri kapsamında 2024 yılı içerisinde meydana gelen 5 olaya müdahale edildi, su altı arama ve kurtarma personeli tarafından 48 adet dalış eğitimi yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Jandarmadan 2024'te 4,1 milyon sorgu - Son Dakika

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