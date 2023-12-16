Jandarmadan şüpheli şahıslara yönelik kimlik denetimi

Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından şüpheli şahıslara yönelik kimlik denetimi gerçekleştriildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, Halkın Huzur ve Güvenliğini sağlamak maksadıyla eş zamanlı olarak aranan şahıslara yönelik "Şehit Uzm.J.Çvş. Serdar Dağ- JASAT Mercek 2 Operasyonu" çerçevesinde denetim gerçekleştirildi. Zonguldak - Karabük arası çift taraflı gidiş dönüş seferini gerçekleştiren tren içerisinde vatandaşların emniyetli ve huzurlu bir şekilde seyahat edebilmeleri maksadıyla şüpheli şahıslara yönelik olarak kimlik kontrol faaliyeti düzenlendi. Faaliyet esnasında herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadığı ifade edildi. - ZONGULDAK