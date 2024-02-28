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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ile birlikte 4 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri, kimlik ve adreslerini tespit ettiği 4 şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takipte yeterli delillere ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Merkez ilçe mülki sınırları içerisinde bulunan bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada 25 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Sorgulanmak üzere Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 4 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.