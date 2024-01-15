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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama - Son Dakika
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kovancılar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi elde edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda Elazığ'da 5, Ağrı'da ise 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
15.01.2024 - 22:48,  Güncelleme: 22:50
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapan Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kovancılar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ortak operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi elde edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda Elazığ'da 5, Ağrı'da ise 2 şüpheli gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama - Son Dakika


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