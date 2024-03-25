Jandarmadan 'Zıpkın-4' operasyonu: 17 kişi yakalandı - Son Dakika
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Jandarmadan 'Zıpkın-4' operasyonu: 17 kişi yakalandı

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Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 'Zıpkın-4' operasyonunda 1'i organizatör, 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 17 kişi yakalandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, suçlulara ve suçlara geçit verilmemesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Operasyon kapsamında 22 noktada gerçekleştirilen faaliyetlerde, 1060 araç ve 2061 kişi sorgulandı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine gönderildi.

25.03.2024 12:03
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Jandarmadan 'Zıpkın-4' operasyonu: 17 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen 'Zıpkın-4' operasyonunda 1'i organizatör, 7'si yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 17 şahıs yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca suçlulara ve suçlara geçit verilmemesi amacıyla çalışmalar sürüyor. Ekiplerce 22 noktada icra edilen faaliyette, 1060 araç ve 2061 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar esnasında 1'i organizatör, 7'si yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 17 şahıs yakalandı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine gönderildi.

Jandarmadan \'Zıpkın-4\' operasyonu: 17 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Jandarmadan 'Zıpkın-4' operasyonu: 17 kişi yakalandı - Son Dakika

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