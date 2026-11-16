Jandarmanın Şanlıurfa ve Hakkari operasyonlarında 566 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Jandarmanın Şanlıurfa ve Hakkari operasyonlarında 566 kilo uyuşturucu ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre Şanlıurfa ve Hakkari'de jandarma ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonlarında 566 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 370 kilo skunk, 177 kilo esrar ve 19 kilo metamfetaminin yanı sıra muhtelif malzeme bulundu.
Şanlıurfa ve Hakkari'de, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 566 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ve Hakkari'de 'Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine' yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 566 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Siverek ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Şanlıurfa ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda 370 kg skunk, 177 kg esrar, 19 kg metamfetamin ve muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: İHA
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