Japonya'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem: 9 Yaralı - Son Dakika
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Japonya'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem: 9 Yaralı

Japonya'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralandığı açıklandı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Pasifik Okyanusu boyunca uzanan Nankai Çukuru'nda büyük bir deprem yaşanabileceği uyarısında bulundu.

08.08.2024 17:43
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Japonya'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralandığı açıklandı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Pasifik Okyanusu boyunca uzanan Nankai Çukuru'nda büyük bir deprem yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Japonya'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşmeye başladı. Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı Yangın ve Afet Yönetim Dairesi'ne göre deprem nedeniyle Miyazaki ve Kagoshima eyaletlerinde en az 9 kişinin yaralandı. Sarsıntı sonrasında yapılan tüm tsunami uyarılarını yürürlükten kaldıran Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise Pasifik Okyanusu kıyısı boyunca uzanan Nankai Çukuru'nda büyük bir deprem yaşanabileceği uyarısında bulundu. Söz konusu ihtimalin gerçekleşmesi halinde başkent Tokyo ve çevresindeki eyaletleri içinde barındıran Kanto bölgesinden Okinawa adasına kadar yıkıcı tsunamilerin meydana gelebileceği konusunda uyaran yetkililer, kıyı kesimlerde yaşayan sakinlere tetikte olma çağrısında bulundu.

7.1 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olmuştu

Japonya'da merkez üssü Hyuga-nada Denizi açıkları olan ve yerel saatle 16.43'te 30 kilometre derinlikte 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Miyazaki, Kochi, Oita, Kagoshima ve Ehime eyaletleri için tsunami uyarısı yayınlanırken, yüksekliği 1 metreyi bulan dalgaların oluşabileceği açıklanmıştı. Kıyı kesimlerde yaşayan sakinlere üst katlara ve yüksek kesimlere çıkma çağrısı yapılırken, kısa süreli paniğe neden olan sarsıntı nedeniyle hava ve demiryolu ulaşımında gecikmeler yaşanmıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Japonya'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem: 9 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem: 9 Yaralı - Son Dakika
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