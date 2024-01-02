Japonya\'da 7,6 Büyüklüğündeki Depremde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 30\'a Yükseldi

Japonya'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde onlarca evin yıkılmasına ve yangın çıkmasına neden olan 7,6 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Eyalet yetkililerinden yapılan açıklamada, depremde can kaybının 30'a yükseldiği belirtildi. Açıklamaya göre yıkımın büyük olduğu Wajima şehrinde 15 kişi, Suzu'da 6 kişi, Nanao'da 5 kişi, Hakui'de 1 kişi, Anamizu kasabasında 2 kişi, Shika kasabasında 1 kişi hayatını kaybetti. Niigata, Fukui, Toyama ve Gifu eyaletlerini de etkileyen şiddetli depremin ardından en az 155 artçı sarsıntı yaşandı. Wajima'da 200'den fazla yapıda yangın çıktığı, yolların kapanması nedeniyle yaklaşık 500 kişinin şehirdeki havaalanında mahsur kaldığı öğrenildi.

Binlerce arama kurtarma çalışanının deprem bölgesine gönderildiği ancak yolların hasar görmesi ve kapanması nedeniyle ekiplerin bölgelere ulaşmasının zorlaştığı ifade edildi. Ülkede depremin ardından yapılan tsunami uyarısı ise bugün sabah saatlerinde kaldırıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) yerel saatle dün 16.10'da merkezi Ishikawa eyaleti olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı. Yerin 16 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin neden olduğu tsunami dalgalarının boyu 1 metre 20 santimetreye ulaşmış, tren hatlarında ve uçuşlarda aksamalar meydana gelmişti. - TOKYO