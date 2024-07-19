Japonya'da Apartman Dairesinde Patlama: 8 Yaralı - Son Dakika
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Japonya'da Apartman Dairesinde Patlama: 8 Yaralı

Japonya'nın Saitama eyaletinde bir apartman dairesinde yaşanan patlamada 8 kişi yaralandı. Şahsın intihar etmek için gazı açtığı ancak vazgeçerek sigara yaktığı belirtildi. Patlama sonucunda çevredeki yapılar da hasar gördü.

19.07.2024 13:30
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Japonya'da bir apartman dairesinde yaşayan şahsın intihar etmek için önce gazı açıp, ardından da vazgeçerek sigara yakması sonucu patlama yaşandı. Patlamada 8 kişi yaralandı.

Japonya'nın Saitama eyaletinde dün gece patlama yaşandı. Emniyet güçleri ve görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, Kawaguchi şehrindeki 15 katlı bir apartmanın 3'üncü katında bulunan dairede yerel saatle 20.30 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Çevredeki yapılarda da hasara neden olan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, dairenin sahibi dahil 8 kişinin yaralandığı tespit edildi. Bölgedeki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

"İntihardan vazgeçip sigara yaktım"

Patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan 40'lı yaşlardaki erkeğin polisteki ifadesi ise kan dondurdu. Şahsın, "Gazı açarak intihar etmeye çalıştım ama daha sonra vazgeçtim. Odayı biraz havalandırdıktan sonra sigara yakınca patlama meydana geldi" dediği belirtildi.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - TOKYO

Kaynak: İHA

Saitama, Japonya, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Japonya'da Apartman Dairesinde Patlama: 8 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da Apartman Dairesinde Patlama: 8 Yaralı - Son Dakika
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