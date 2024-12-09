Jay-Z ve Diddy'ye Tecavüz İddiası - Son Dakika
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Jay-Z ve Diddy'ye Tecavüz İddiası

Jay-Z, 2000'de Diddy ile birlikte 13 yaşındaki bir kıza tecavüzle suçlandı. İddiaları reddetti.

09.12.2024 12:18
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ABD'li rapçi "Jay-Z", 2000 yılında yapılan bir parti sırasında adı daha önce cinsel saldırı iddialarına karışan "Diddy" ile birlikte 13 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz etmekle suçlandı.

ABD'de yüzü aşkın kişiye cinsel istismar ve saldırıda bulunmakla suçlanan ve kamuoyunda "Diddy" adıyla bilinen rapçi Sean Combs hakkındaki iddialara "Jay-Z" olarak tanınan ünlü rapçi Shawn Carter'ın da adı karıştı. Geçtiğimiz ekim ayında tecavüz suçlamasıyla Diddy'e dava açan bir mağdurun talebi üzerine, Jay-Z de dava dosyasına sanık olarak eklendi. Takma adı "Jane Doe" olan davacının avukatı Tony Buzbee tarafından Güney New York Bölge Mahkemesi'ne yapılan başvuruda yer alan iddialara göre, 2000 yılında bir müzik ödülleri töreni sonrasında limuzin şoförü tarafından yapılan ev partisine davet edilen mağdura kendisini sersemleten bir içecek verildi. Kötü hissetmesi nedeniyle dinlenecek bir oda bulan mağdur, burada Combs ve Carter'ın tecavüzüne uğradı. İddialara göre olay sırasında 13 yaşında olan mağdura yönelik tecavüzleri odada bulunan kadın bir ünlü de izledi. Olayın ardından kendine gelerek bulunduğu evden kaçan mağdur, yakındaki bir benzin istasyonundan babasını arayarak yardım istedi.

"İddialar iğrenç"

Yaptığı açıklamada iddiaları "iğrenç" olarak niteleyerek yalanlayan Jay-Z, kendisinden para koparmayı amaçlayan bir "şantaj girişimi" ile karşı karşıya olduğunu savundu. "Reşit olmayan birine karşı böyle bir suç işleyen her kim olursa olsun hapse atılmalıdır, sizce de öyle değil mi" diyen Jay-Z, davacı avukatı Buzbee'yi hedef alarak, "Kalbim ve desteğim, hayat hikayelerinin ucuz takım elbiseli bir tazminat avcısı tarafından çarpıtıldığını izlemek zorunda kalan dünyadaki gerçek kurbanlarla" ifadelerini kullandı.

Diddy iddiaları reddetmişti

Son gelişmelerle ilgili yorumda bulunmayan Diddy'nin savunma ekibi, daha önce tecavüz, cinsel saldırı ve suistimal iddialarının tümünü reddetmişti. Yapılan açıklamada, "Combs ve hukuk ekibinin gerçeklere ve yargı sürecinin adilliğine olan güveni tamdır. Mahkemede gerçekler galip gelecektir. Combs yetişkin ya da reşit olmayan, erkek ya da kadın hiç kimseye cinsel saldırıda bulunmamıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Ünlü rapçi, 16 Eylül'den bu yana New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Jay-Z ve Diddy'ye Tecavüz İddiası - Son Dakika

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