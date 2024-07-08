Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Teknik Arıza: Seferler Aksadı - Son Dakika
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Teknik Arıza: Seferler Aksadı

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Duraklar arasında yürümek zorunda kalan vatandaşlar zaman zaman güvenlik görevlilerine tepki gösterdi. Arızanın giderilmesinin ardından tramvay seferleri normale döndü.

08.07.2024 17:08
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Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattında teknik arıza yaşandı, seferler aksadı

Duraklar arasında yürümek zorunda kalan vatandaşlar duruma tepki gösterdi

İSTANBUL - İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında yaşanan arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Duraklar arasında yürümek zorunda kalan vatandaşlar zaman zaman güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında saat 12.40 sıralarında bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanırken, Yusufpaşa- Çapa arasında yürüyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, tepkilerini güvenlik görevlilerine de yöneltti. Arızanın giderilmesinin ardından tramvay seferleri normale döndü.

"Yaşasın büyükşehir, yaşasın İmamoğlu diyorum"

Yürüyerek yoluna devam eden yolculardan Hacı Yalçın, "Bağcılar'dan tramvaya bindim, Kabataş'a gidecektim. Yolda da yavaş yavaş geliyordu, Çapa'da 'Buraya kadar' dediler. Üstümüzde de para olmadığı için tramvay yolunda yürüyoruz. Yaşasın büyükşehir, yaşasın İmamoğlu diyorum. Para iadesini de yapmıyor" dedi.

Metroİstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Metro İstanbul'dan yapılan diğer bir açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında seferler normale dönmüştür" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Teknik Arıza: Seferler Aksadı - Son Dakika

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