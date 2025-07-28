'Kaç saattir çalışıyorsunuz?' sorusuna yangın söndürme gönüllüsünden mest eden yanıt - Son Dakika
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'Kaç saattir çalışıyorsunuz?' sorusuna yangın söndürme gönüllüsünden mest eden yanıt

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\'Kaç saattir çalışıyorsunuz?\' sorusuna yangın söndürme gönüllüsünden mest eden yanıt
28.07.2025 09:25
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\'Kaç saattir çalışıyorsunuz?\' sorusuna yangın söndürme gönüllüsünden mest eden yanıt
Haber Videosu

Bursa'da Gürsu ve Kestel ilçelerinde çıkan orman yangını 3 gündür sürüyor. Ekiplerin cansiperane müdahale ettiği yangında muhabir ile yangın söndürme gönüllüsünün diyaloğu tüyleri diken diken etti. Muhabirin "Kaç saattir çalışıyorsunuz?" sorusuna "Onun hesabını yapmak bize yakışmaz. Vatanımız, milletimiz sağ olsun." yanıtını verdi.

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Gece boyunca 1777 personel ve 688 araçla aralıksız devam eden yangını kontrol altına alma çalışmalarına hava araçları da destek verdi.

Kestel'e bağlı Ağlaşan Mahallesi, yaklaşan alevler nedeniyle tedbiren boşaltıldı. Mahalle sakinleri ile çiftlik hayvanları ekipler tarafından tahliye edildi. Bazı vatandaşlar ise ekiplere çalışmalarında destek verdi. Bölgedeki yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Ayrıca, Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisindeki orman yangını nedeniyle dün saat 23.00 civarında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım Kavşağı ayrımı-Bursa Doğu Kavşağı ile Bursa Doğu Kavşağı-Turanköy Kavşağı, yeniden ulaşıma açıldı.

'Kaç saattir çalışıyorsunuz?' sorusuna yangın söndürme gönüllüsünden mest eden yanıt

3 MAHALLE BOŞALTILDI

Bursa'da çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüş, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılan alevler nedeniyle kırsal Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahalleleri tedbiren boşaltılmıştı.

'Kaç saattir çalışıyorsunuz?' sorusuna yangın söndürme gönüllüsünden mest eden yanıt

GÖNÜLLÜ İLE MUHABİRİN DİYALOGU MEST ETTİ

Yangına karadan müdahale sürerken bir gönüllü ile muhabirin diyalogu tüyleri diken diken etti. Muhabir çok yorulan yangın söndürme gönüllüsüne, "Su içinde kaldınız" diyerek mikrofonu uzattı. Yangın söndürme gönüllüsü ise ,"Bursa'mız yeşil kalsın, sıkıntı yok." yanıtını verdi. Daha sonra muhabirin "Kaç saattir çalışıyorsunuz?" sorusuna ise "Onun hesabını yapmak bize yakışmaz. Vatanımız, milletimiz sağ olsun." diyerek gönülleri fethetti.

Orman Yangını, Doğal Afetler, 3-sayfa, Kestel, Gürsu, Bursa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Kaç saattir çalışıyorsunuz?' sorusuna yangın söndürme gönüllüsünden mest eden yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ahmet usta halı tamircisi:
    Memleketimde bir insan evladı var birde başka evladı var ama insan evladı daha çok şükürler olsun 2 0 Yanıtla
  • Ferhat Aykır:
    Hakkınızı helal edin abilerim ne denir 1 0 Yanıtla
  • Vatansever.72:
    Halen işçilerle toplu sözleşme imzalamayan ve zam vermeyen başta maliye bakanı Mehmet Şimşek ve diğerleri bu sözlerden sonra belki utanırlar ama sanmıyorum. 0 1 Yanıtla
  • Taylan Özgür:
    şu soruyu soranı skecen aslında bulduklarına kaç saattir burdasınız diyorlar malmı ne bunlar 0 0 Yanıtla
  • 145353:
    helal olsun size, yakan baş söndüren memleketimin güzel insanları, 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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